Gas Plus, assemblea approva bilancio 2017 e nomina nuovo CdA

(Teleborsa) - Via libera dall'Assemblea degli Azionisti di Gas Plus al bilancio 2017 che ha preso atto dei risultati del bilancio consolidato.



A livello consolidato l'esercizio 2017 si è chiuso con un risultato netto di segno positivo (utile di 0,8 milioni contro una perdita di 4,2 milioni del 2016) e con una crescita dei principali indicatori economici per effetto delle buone performance di tutte le aree di business.



L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020 che risulta composto dai seguenti Consiglieri:

Davide Usberti, Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Roberto Pistorelli, Cinzia Triunfo, Anna Maria Varisco, Giovanni Dell'Orto, Nicola De Blasio.



I soci hanno quindi nominato Davide Usberti come Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ha poi nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020. Sono stati nominati sindaci effettivi: Lorenzo Pozza, Claudio Raimondi, Laura Guazzoni, Lorenzo Pozza che ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale.



Sono stati nominati sindaci supplenti Gloria Marino, Manuel Menis.



Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione e ha confermato all'unanimità Davide Usberti Amministratore Delegato della Società. Il CdA ha poi provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.

