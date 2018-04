GEDI, ok soci a bilancio 2017. Laura Cioli nuovo AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di GEDI Gruppo Editoriale ha approvato il bilancio 2017. Al termine, Monica Mondardini ha annunciato di aver deciso di non intraprendere un ulteriore mandato quale Amministratore Delegato: "Dopo nove anni – ha dichiarato - ho deciso che fosse venuto il momento di passare la gestione del gruppo GEDI ad un nuovo Amministratore Delegato. Resto coinvolta nel futuro di GEDI nella mia qualità di Amministratore Delegato di CIR e Consigliere della Società.



Successivamente all'Assemblea, il Consiglio di amministrazione ha nominato Marco De Benedetti Presidente, John Elkann e Monica Mondardini Vicepresidenti e Laura Cioli Amministratore delegato della Società. Il Consiglio ha poi verificato l'esistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori, attribuendo tale qualifica a: Agar Brugiavini, Elena Cialliè, Alberto Clò, Silvia Merlo, Elisabetta Oliveri, Luca Paravicini Crespi, Michael Zaoui e Giacaranda Maria Caracciolo di Melito Falck. Tutti gli amministratori indipendenti risultano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.



Sono stati inoltre nominati membri del Comitato per le nomine e la remunerazione: Alberto Clò (Presidente), Giacaranda Maria Caracciolo di Melito Falck e Michael Zaoui; membri del Comitato controllo e rischi: Elisabetta Oliveri (Presidente), Agar Brugiavini, Elena Cialliè, Silvia Merlo e Luca Paravicini Crespi; membri del Comitato per le operazioni con le parti correlate: Agar Brugiavini (Presidente), Elena Ciallié ed Elisabetta Oliveri.





