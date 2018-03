GEDI smentisce indiscrezioni su interesse Iliad

(Teleborsa) - Nessun contatto in corso tra GEDI e Iliad.



Il Gruppo Editoriale ha fatto sapere che "le indiscrezioni di stampa relative a presunti progetti internazionali della Società sono prive di fondamento".



In mattinata sono circolati rumors secondo i quali Iliad avrebbe messo gli occhi su GEDI per un'eventuale fusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA