Gefran, risultati positivi nel trimestre

(Teleborsa) - Ricavi pari a 34,7 milioni di Euro (+7,6% rispetto al primo trimestre 2017); EBITDA positivo per 5,8 milioni di Euro, pari al 16,6% sui ricavi (positivo per 4,3 milioni di Euro nel primo trimestre 2017); EBIT positivo per 4,3 milioni di Euro, pari al 12,2% sui ricavi (positivo per 2,8 milioni di Euro nel primo trimestre 2017); Utile netto a 2,2 milioni di Euro (positivo per 1,8 milioni di Euro al 31 marzo 2017); Posizione finanziaria netta negativa e pari a 3,9 milioni di Euro (in miglioramento rispetto ai 4,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2017).



Questi in estrema sintesi i risultati di Gefran nel 1° trimestre del 2018.



Buono a Piazza Affari l'andamento del titolo della società attiva nell'automazione industriale: +1,66%.

