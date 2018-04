General Electric, risultati migliori delle attese nel 1Â° trimestre

(Teleborsa) - Conti in salita per General Electric.



La conglomerata americana ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione adjusted, cioè al netto delle poste non ricorrenti, pari a 16 centesimi di dollaro, 4 cent sopra il consensus.



In crescita del 7% i ricavi a 28,66 miliardi di dollari, a fronte dei 27,58 miliardi attesi dagli analisti.



Confermati gli obiettivi per il 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA