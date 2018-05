General Electric Transportation, deal con operatore ferroviario Wabtec

(Teleborsa) - General Electric Transportationa che si unirà con l'operatore ferroviario WAB Wabtec Corp in un accordo del valore di 11,1 miliardi di dollari.



Secondo i termini dell'accordo, GE riceverà 2,9 miliardi in contanti. Alla chiusura e i suoi azionisti riceveranno il 50,1% di partecipazione nella società combinata.



Come parte dell'accordo, GE venderà una porzione di GE Transportation a Wabtec, completerà lo spin-off di una parte di GE Transportation in GE, quindi unirà GE Transportation con una consociata interamente controllata di Wabtec.



Una volta chiuso il deal, gli azionisti GE deterranno il 40,2% e GE deterrà il 9,9% della società incorporata.

