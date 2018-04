General Motors corre grazie alle immatricolazioni

(Teleborsa) - Su di giri a Wall Street le azioni della General Motors +2,4%, dopo la diffusione delle immatricolazioni di marzo che hanno battuto le attese degli analisti.



Il gruppo automobilistico americano ha registrato balzo delle immatricolazioni negli USA del 15,7% a 296.341 unità, a fronte del +3,6% indicato dal mercato.



"Marzo è stato un mese eccezionale per noi. Un'economia in crescita e nuovi prodotti ci hanno aiutato a realizzare un piano di grande successo per conquistare nuovi clienti", ha affermato Kurt McNeil, vicepresidente delle vendite negli Stati Uniti.

