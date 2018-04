General Motors, utile in calo ma sopra le attese

(Teleborsa) - Risultati in calo per General Motors, che ha risentito nel primo trimestre del 2018 di una minore produzione negli Stati Uniti.



Il colosso americano ha registrato un utile pari a 1,05 miliardi di dollari dai 2,6 miliardi registrati nello stesso periodo dello scorso anno. L'utile per azione al netto delle poste straordinarie è stato pari a 1,43 dollari, 19 cent sopra le attese del mercato.



In flessione del 3% i ricavi a 36,1 miliardi di dollari, sopra i 34,6 miliardi del consensus.



Negativo l'andamento del titolo a Wall Street: -1,89%.







