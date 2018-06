Generali aumenta quota in partnership assicurativa indiana Future Generali

(Teleborsa) - Il Gruppo Generali ha siglato un accordo con Future Group per aumentare la sua quota dal 25,5% al 49% nella partnership assicurativa indiana, a conferma dell'impegno ad accrescere la sua presenza nel mercato assicurativo locale.



Ad oggi, Generali opera nel mercato indiano attraverso due joint venture, Future Generali India Life Insurance Company Limited e Future Generali India Insurance Company Limited (ramo non vita). Con questa operazione Generali investirà circa 120 milioni di euro nella partnership e intensificherà l'utilizzo della vasta rete distributiva di Future Group, che vanta una piattaforma per la clientela unica nel suo genere, per offrire soluzioni assicurative in tutto il mercato indiano con un focus sul digitale.





La partnership di lungo periodo con Future Group genera attualmente premi complessivi pari a 375 milioni, in crescita costante anno dopo anno. L'operazione e` soggetta all'approvazione delle autorità competenti e alle prassi di mercato, il suo completamento è previsto nel corso del secondo semestre del 2018.



© RIPRODUZIONE RISERVATA