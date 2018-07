Generali avvia cessione 89,9% Generali Leben in Germania

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali e il Consiglio di Sorveglianza di Generali Deutschland hanno dato avvio al processo per la cessione della quota di maggioranza di Generali Leben a Viridium Gruppe, società tedesca specializzata nella gestione dei portafogli Vita. Viridium è controllata dalla società internazionale di private equity basata a Londra, Cinven, e dal riassicuratore internazionale tedesco Hannover Re.



Generali Deutschland cederà a Viridium l'89,9% di Generali Leben. Il 100% di Generali Leben è stato valutato fino a 1 miliardo, inclusi 125 milioni di earn out in caso di modifica della normativa che disciplina l'allocazione delle riserve ZZR1. Viridium, inoltre, rimborserà a Generali strumenti subordinati del valore di 882 milioni.



La transazione consentirà di migliorare il Return on Risk Capital e di mitigare l'esposizione del Gruppo al rischio relativo ai tassi di interesse. L'operazione incrementerà di circa 43 p.p. la Solvency in Germania e di 2,6 p.p. la Solvency II del Gruppo, generando una plusvalenza (al lordo delle imposte) di circa 275 milioni a livello di Gruppo.



Generali Leben rappresenta circa il 36% delle riserve Vita di Generali Deutschland ed è focalizzata prevalentemente sulle polizze tradizionali a tasso garantito. La società gestisce 4 milioni di polizze con riserve tradizionali per 37,1 miliardi e detiene diversi portafogli di società fuse in precedenza. Dopo l'operazione, Generali Deutschland rimarrà leader nel business Unit-Linked, Ibride e Protezione e resterà il secondo più grande gruppo assicurativo tedesco, attraverso le altre unità operative del Gruppo..



Generali si riserva il diritto di acquisire una quota di minoranza nell'azionariato di Viridium, condizionatamente all'esito positivo della relativa due diligence. La holding che controlla Viridium è attualmente partecipata da Cinven (80%) e da Hannover Re (20%).



In base all'accordo, Generali gestirà gli asset di Generali Leben per un periodo di 5 anni attraverso Generali Investments Europe. Viridium corrisponderà a Generali una commissione cumulativa pari a € 275 milioni nell'arco di 5 anni.

