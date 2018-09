Generali avvia trattative esclusive per acquisire Sycomore Asset

(Teleborsa) - Dopo le indiscrezioni la conferma. Generali avvia le negoziazioni esclusive con gli azionisti di Sycomore Asset Management per acquisire la quota di maggioranza nella società, e formare una partnership strategica.



Sycomore, con sede a Parigi, è un primario asset manager indipendente, con oltre 8,3 miliardi di euro in gestione a luglio 2018. La partnership strategica si fonda sulle relazioni di business e sull'allineamento strategico già esistenti fra Generali e Sycomore, e mira ad offrire un rilevante potenziale di sinergie in termini di ricavi, in particolare attraverso l'accelerazione dell'espansione internazionale di Sycomore, e lo sviluppo di un'offerta su misura per i clienti retail ed istituzionali.



Ogni accordo risultante dai negoziati è soggetto alla consultazione dei sindacati di Sycomore Asset Management (secondo le leggi ed i regolamenti in vigore), e all'autorizzazione degli organismi di vigilanza ed antitrust competenti (in particolare l'Autorité des Marchés Financiers in Francia).









© RIPRODUZIONE RISERVATA