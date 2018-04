Generali completa cessione attivitÃ  Panama e Colombia

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali completa la cessione delle proprie attività a Panama e in Colombia nell'ambito della strategia di ottimizzazione della presenza geografica e di miglioramento dell'efficienza operativa e dell'allocazione del capitale.



Il corrispettivo complessivo di queste due operazioni, si legge in un comunicato, è pari a circa 170 milioni di euro.



Le attività di Panama sono state cedute a ASSA Compañía de Seguros mentre la partecipazione in Colombia è stata ceduta al Gruppo Talanx.



Il Gruppo Generali rimarra` operativo in entrambi i paesi tramite le sue Global Business Lines, ovvero Generali Employee Benefits, Generali Global Corporate & Commercial e Generali Global Health, nonché tramite le operazioni del gruppo Europ Assistance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA