Generali completa cessione quota irlandese PanEurope

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha completato la cessione della propria intera partecipazione detenuta in Generali PanEurope a Life Company Consolidation Group (LCCG).



Il Gruppo Generali rimarrà operativo in Irlanda tramite le sue Global Business Lines.



La società ex Generali PanEurope dac continuerà ad operare come partner irlandese e paneuropeo di Generali nel segmento employee benefit per assistere i clienti attuali e quelli che saranno acquisiti in futuro.

