Generali, con "Fianco a Fianco" entra nella vita delle vittime di gravi incidenti

Il cliente è sempre al centro della strategia di Generali, non solo nella contrattualistica e nell'assistenza, ma anche nella prevenzione e nell'education?

(Teleborsa) - Generali Italia ha presentato oggi, a Roma,, un protocollo che oltre al risarcimento del danno consente un, con un consulente dedicato e un'assistenza a tutti livelli, anche in ambito sanitario., che condividerà tutta la sua specializzazione nel campo della diagnosi, cura e riabilitazione.Certamente, la gestione sinistri è una funzione critica per una compagnia assicurativa. Abbiamo intervistato, chiedendo come opera Fianco a Fianco e quali sono le linee guida."Il Protocollo affronta uno dei grandi temi che ancora affliggono il nostro Paese che è quello dei grandi incidenti stradali con gravi conseguenze per le persone", ha premesso il manager, aggiungendo "di fronte a temi di questo tipo undavanti: quella di esseree quella di esserenell'affrontare un momento particolarmente difficile o, addirittura, drammatico della propria vita"."Con Fianco a Fianco, Generali si prefigge di fare proprio questo:sin dal momento in cui un incidente si verifica, accompagnarle nella fase dell'emergenza e, poi, nella ricostruzione della loro vita attraverso tutte le fasi in cui questa si svolge", ha spiegato.Il nuovo Protocollo - ha aggiunto Monacelli - opera a tutti i livelli "partendo da un'per arrivare ad una, fino ad elementi di supporto nell'adattamento dell'abitazione rispetto ad esigenze di mobilità ridotta fino ad arrivare alnel mondo del lavoro"."Cerchiamo di abbracciare tutte le esigenze delle vittime di questi incidenti credendo di giocare in questo modo il nostro ruolo di assicuratori al servizio delle persone ed al servizio delle comunità"."E' assolutamente così, crediamo che sia sempre più importante parlare di assicurazione non solo facendo riferimento al classico tradizionale contenuto assicurativo, ma il nostro ruolo è quello di parlare di, die, poi, anche diquando un rischio si verifica e diventa concreto", ha detto il responsabile della gestione sinistri della compagnia."Lo stiamo facendo attraverso tutta la catena del valore, nella nostra offerta diall'interno della nostra proposta", ha sottolineato Monacelli facendo riferimento ad esempio alla RC Auto, dove Generali ha studiato "soluzioni assicurative che indicano agli automobilisti degliche evitino il verificarsi di incidenti stradali".Nel 2016, in Italia, si sono verificati oltrecon lesioni gravi alle persone, con più dicomplessivi, di cui(52%).Ildi un incidente con macrolesioni è diIl nuovo Protocollo ideato da Generali si propone si, dal punto di vista psicologico, sotto il profilo dell'assistenza sanitaria e della riabilitazione (con la Fondazione Don Gnocchi), sino al reinserimento nel lavoro ed al recupero di condizioni di vita quasi normali.Tutto ciò avviane, che segnala il caso, poi viene, che entra a far parte della vita dell'assicurato divenendo in alcuni casi "un amico di famiglia". Ed il consulente è proprio la figura perno di questo protocollo."Un grave incidente stradale può cambiare la vita. L'improvvisa perdita di autosufficienza è causa, per la persona e la sua famiglia, di un complesso sconvolgimento della quotidianità. E sono eventi con elevati costi sociali", ha dichiarato, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia, aggiungendo "con i nostri consulenti di FiancoAFianco vogliamo esserepartner di vita di queste persone e sostenerle nel percorso di ritorno graduale alla quotidianità. Questo anche grazie ad un network di eccellenze, come la Fondazione Don Carlo Gnocchi. Affermiamo così il nostro ruolo sociale, cambiando il modo di fare assicurazione".