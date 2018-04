Generali, Donnet: "Nuovo piano punta a profonda trasformazione"

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo di Generali nel giorno dell'assemblea degli azionisti che ha preso il via tra i tafferugli.



Alcuni attivisti di Greenpeace Italia stamane 19 aprile a Trieste, prima dell'avvio dei lavori dell'assemblea si sono presentati davanti alla sede della riunione con degli striscioni su cui campeggiava la scritta: "Generali: Basta assicurare carbone e cambiamenti climatici".



Dunque quella che sulla carta si presentava come un appuntamento di abitudine ossia l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, già si apre con dei malumori.



I soci di fatto si preparano a redistribuire di pesi all'interno della compagine italiana. La riunione consentirà anche di verificare il peso raggiunto dagli investitori istituzionali stranieri.



Intanto, l'A.D. del gruppo Philippe Donnet aprendo i lavori ha assicurato: "Il nuovo piano industriale triennale del gruppo Generali 2019-2021 che verrà presentato a Milano il 21 novembre prossimo, sarà basato su una strategia "molto diversa" e comporterà una "profonda trasformazione" del gruppo stesso.











