Generali interessata al gruppo francese Sycomore Asset?

(Teleborsa) - Generali sarebbe interessata al gruppo di gestione francese Sycomore Asset Management. L'indiscrezione è riportata da Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier. Il deal valuterebbe il gruppo francese oltre 200 milioni di euro.



I rumors non infiammano le azioni del Leone di Trieste che a Piazza Affari scivola dello 0,37% scambiando a 14,66 euro.



Analizzando lo scenario di Generali Assicurazioni si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,57 Euro. Prima resistenza a 14,76. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,47.







