Generali, no comment su possibili accordi di distribuzione

Parlando nella conference call con gli analisti sui risultati del primo trimestre, il Chief Financial Officer del Leone di Trieste, Luigi Lubelli, ha dichiarato: "non commentiamo i rumors, ma possiamo commentare i fatti. Noi siamo certamente aperti a intrattenere discussioni con qualsiasi distributore che venisse da noi con qualcosa che riteniamo adatto al nostro business".



Il top manager ha poi affermato che il processo di dismissioni "sta andando molto bene". Il Gruppo è infatti già al di sopra dell'obiettivo annunciato al mercato anche se "il processo non è ancora concluso".



Quanto alla valorizzazione della controllata tedesca Generali Leben, Lubelli ha aggiunto che non ci sono novità.

