Generali riapre lo storico Circolo Ondina sul Tevere riqualificato e "green"

(Teleborsa) - Generali Italia riapre lo storico galleggiante Ondina sul Lungotevere, a Roma, dopo una importantissima opera di ristrutturazione, che ha restituito vita e fascino al Circolo dedicato allo sport ed al tempo libero, nato nel 1935 come spazio per il dopolavoro dei dipendenti.



L'opera - Generali ha riportato alle origini una vasta porzione del Lungotevere, nel tratto compreso tra ponte Risorgimento e ponte Matteotti, comprendente circa 2.500 metri quadri di area verde dedicati allo sport e due galleggianti di 500 metri quadri riqualificati secondo criteri di sostenibilità green e in armonia con la storia del Circolo nato negli anni ‘30.



Il trionfo dello sport e non solo... - Con questo intervento di riqualificazione rinasce nella capitale un polo dedicato allo sport, al welfare, alle attività culturali. La rinascita di Ondina, che avrà un'importante ricaduta in termini di vivibilità e fruibilità, si propone come un luogo di aggregazione per la città. Il Circolo sarà infatti uno spazio multifunzionale accessibile a tutti che ospiterà attività sportive che vanno dal canottaggio al paddle-tennis; dal fitness ai percorsi di running e biking sulla pista ciclabile, arrivando ad attività per bambini, iniziative socio-culturali e spazi di co-working.



"Siamo felici di restituire alla città di Roma Ondina, uno spazio che fa parte della storia della nostra Compagnia", ha affermato Marco Sesana, aggiungendo "vogliamo continuare ad avere un ruolo attivo per migliorare la vita delle persone ed essere loro partner nella quotidianità".



A tagliare il nastro, oggi 3 luglio, sarà Marco Sesana, Country Manager e AD di Generali Italia, insieme a Raffaello Leonardo, olimpionico canottiere italiano e Presidente della Commissione Controlli Antidoping, al quale è affidato lo sviluppo delle attività Circolo. All'inaugurazione, che precederà una serata tipica da "estate romana", ci sarà anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, assieme a diversi campioni di sempre del mondo dello sport, quali Gianni Rivera, storico capitano del Milan, Massimiliano Rosolino, campione olimpico di nuoto e del mondo nei 200 metri misti, Giuseppe Abbagnale, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio, il canottiere Paolo Tommasini, Mara Santangelo, prima tennista italiana della storia a vincere un torneo del Grande Slam in doppio, e la campionessa di scherma Diana Bianchedi.



Le attività di Ondina rientrano nell'ambito di Valore Benessere, il programma con cui Generali Italia sostiene lo sport, la prevenzione e lo stile di vita sano, con iniziative che favoriscono l'aggregazione e lo stare bene insieme.

