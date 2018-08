Generali, risultati in salita nel primo semestre

(Teleborsa) - Risultati in crescita per il gruppo Generali che ha chiuso il primo semestre 2018 con un utile netto in aumento a 1,329 miliardi (+8,8%), grazie anche alla positiva performance non operativa e al risultato delle dismissioni avvenute nel periodo.



Il risultato operativo è salito a 2,5 miliardi, in aumento del 2,7% grazie al miglioramento di tutti i segmenti di business.



I premi sono cresciuti complessivamente a 35,1 miliardi (+6,5%) grazie allo sviluppo di entrambi i segmenti di business. Stabile la raccolta netta a 5,7 miliardi.



Il combined ratio raggiunge "ottimi livelli (92%), nonostante il rilevante impatto delle catastrofi naturali".



Il ROE operativo annualizzato è al 12,5%, con un dato medio del periodo tra il 2015 e il primo semestre 2018 pari al 13,4%, che si conferma in linea con il target strategico (superiore al 13%). Sul piano della solidità patrimoniale, il Regulatory Solvency Ratio si e' attestato a 201% e l'Economic Solvency Ratio a 221% "nonostante la volatilita' dei mercati del secondo trimestre dell'anno".



Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ha affermato: "I risultati del primo semestre evidenziano la resilienza patrimoniale e le ottime performance tecniche e industriali di Generali in un contesto di volatilità globale. Segnalo in particolare il piano di dismissioni e di ottimizzazione geografica, con il target ampiamente superato in anticipo, cui si aggiunge la recente cessione della società tedesca Generali Leben, operazione innovativa che ci permetterà di accelerare nel raggiungimento dei nostri obiettivi strategici nel segmento Vita. Ottimo anche l'andamento operativo del Danni e del Vita, nonché le attività di Investments, Asset & Wealth Management, risultati che confermano la capacità di eseguire con disciplina e determinazione il nostro piano strategico. In questo modo abbiamo conseguito un utile netto semestrale tra i più alti di sempre".



E' stato inoltre firmato un accordo per la cessione dell'89,9% della società tedesca Generali Leben. La dismissione del portafoglio Vita di Generali Leben, secondo il gruppo è una "innovativa operazione in linea con l'obiettivo strategico del gruppo di ribilanciamento del portafoglio, con una significativa riduzione del rischio relativo ai tassi di interesse".









