Genova, Rixi concorda con Di Maio: non pagheremo penale ad Autostrade

(Teleborsa) - Il Governo non pagherà mai la penale di circa 20 miliardi di euro alla società Autostrade in caso di revoca della concessione. Lo ha affermato il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, ad Affaritaliani.it mostrandosi concorde con quanto affermato dal vicepremier Luigi Di Maio sul crollo del ponte Morandi a Genova e la successiva decisione di revocare la concessione ad Autostrade.



Autostrade deve "pensare alle vittime, al disastro che è avvenuto e alla responsabilità oggettiva che hanno", ha aggiunto Rixi specificando che la nazionalizzazione "è l'ultima spiaggia". "Non è escluso nulla. Dovremo rivedere tutto, perché se emergerà, come dicono da Autostrade, che loro hanno fatto tutto quello che gli e' stato chiesto vuol dire che il sistema concessorio, così come sono previsti i contratti, non è soddisfacente per questo Governo".

"Prima vengono gli utenti e poi viene il profitto - ha rimarcato Rixi - . Lo dico anche a tutela dei tanti azionisti, viste le quotazioni del titolo Atlantia. Gli azionisti sono cittadini e si tutelano difendendo i cittadini e dimostrando che questa azienda ha senso di responsabilità". Oggi, 16 agosto 2018, il titolo Atlantia ha perso a Piazza Affari oltre il 22% del proprio valore.



Intanto "ci potrebbero essere ancora 10-20 persone disperse" mentre il bilancio delle vittime ancora provvisorio è di 38 morti, tra i quali tre bambini. 16 feriti, di cui 9 in codice rosso. Centinaia gli sfollati. A peggiorare le cose la constatazione che molte abitazioni non saranno ricostruibili, cosicché è scattata l'emergenza casa per moltissime famiglie raccolte nei centri di accoglienza allestiti dal Comune.



SABATO I FUNERALI DI STATO



Si svolgeranno sabato 18 Agosto, alle ore 11, i funerali delle vittime causate dal crollo del viadotto autostradale Morandi. La funzione si terrà alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel. I funerali saranno celebrati dall'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco.









