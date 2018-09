Genova, Toninelli assicura: entro novembre tutti avranno un'abitazione

(Teleborsa) - Potrebbe finire presto lo strazio degli sfollati a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi. Lo assicura il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, spiegando che il governo approverà nei prossimi giorni un decreto Genova per i mutui delle famiglie. "Ci sarà un'azione del governo a favore delle famiglie e delle imprese. Entro novembre tutti avranno un'abitazione, abbiamo smosso ogni livello istituzionale".



Inoltre per le famiglie evacuate "ci sono buone possibilità che nei prossimi giorni possano entrare nelle case per poche ore, per poter prendere gli effetti personali".







