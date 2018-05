Geox scivola sui ricavi del 1Â° trimestre

(Teleborsa) - Offerto a Piazza Affari il titolo Geox, che passa di mano in perdita del 6,53% dopo i dati sui ricavi del 1° trimestre risultati in calo.



In particolare si è registrata una contrazione dell'11,2% a cambi correnti (-10% a cambi costanti), su un totale di 264,5 milioni di euro.

Tale risultato si deve alla scelta di ridurre i livelli di magazzino della stagione invernale, all'ottimizzazione della catena dei negozi monomarca e alle condizioni climatiche sfavorevoli che hanno ritardato la partenza della stagione primavera-estate 2018.



La società attiva nel settore delle calzature ha osservato che aprile e maggio, ad oggi, sono in buona ripresa.









© RIPRODUZIONE RISERVATA