Geox, stipulato atto fusione per incorporazione di G.R. MI S.r.l.

(Teleborsa) - E' stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata G.R. MI S.r.l. in Geox S.p.A., come da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione tenutosi lo scorso 17 aprile 2018 e dell'Assemblea dell'Incorporanda tenutasi in pari data.



La fusione avrà efficacia, sotto il profilo civilistico, dalla data dell'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno.



Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della società Incorporanda risulteranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso in cui l'atto di fusione sarà iscritto presso il Registro delle Imprese predetto, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2018.



Poiché, alla data odierna, la Società detiene l'intero capitale sociale dell'Incorporanda, non è prevista la determinazione di alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili della quota dell'Incorporante e nessuna azione della Società sarà assegnata in concambio della quota di patrimonio netto della Incorporanda.



Dal perfezionamento dell'operazione di fusione, GEOX S.p.A. subentrerà in tutti i rapporti giuridici dell'Incorporanda, assumendone i diritti e gli obblighi anteriori alla fusione.

