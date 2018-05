Germania, attesa in accelerazione l'inflazione a maggio

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Germania.



I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, dovrebbero segnare un aumento tendenziale del 2,2% nel mese di maggio, rispetto al +1,6% di aprile. Il dato è superiore alle stime degli analisti che indicavano una crescita del 2%.



Su base mensile, i prezzi sono attesi in aumento dello 0,5% dopo il dato invariato di aprile. Meglio delle aspettative che erano per un +0,3%.



L'inflazione armonizzata ha riportato una crescita inferiore alle attese, con un aumento del 2,2% su anno (+1,4% ad aprile, +1,8% stimata), mentre ha registrato una variazione positiva su mese (+0,6% precedente) oltre attese (+0,3%).

