Germania, continua a scendere la disoccupazione

(Teleborsa) - La disoccupazione in Germania si mantiene ai minimi storici, ovvero ai livelli più bassi dalla riunificazione tedesca, confermando un mercato del lavoro in gran forma.



Secondo il Federal Labour Office, il tasso di disoccupazione destagionalizzato di marzo resta stabile al 5,3%, al pari di febbraio rispettando le stime di consensus.



Parallelamente, c'è stato un calo di 19 mila disoccupati, più dei -15 mila stimati dagli analisti, e contro i -23 mila (dato rivisto da -22 mila) registrati il mese precedente. Il numero complessivo dei disoccupati scende a 2,37 milioni dai 2,39 milioni indicati il mese precedente.



Sempre stamattina, l'Ufficio statistico tedesco ha confermato che a febbraio c'erano 44,2 milioni di occupati in Germania, con un incremento di 621 mila occupati (+1,4%) rispetto ad un anno prima. Il dato destagionalizzato segna una variazione su base mensile pari a +0,1%.

