Germania, l'indice GFK agosto scende lievemente

(Teleborsa) - Lieve frenata ed inattesa per la fiducia dei consumatori tedeschi. Lo segnala l'indice GFK, un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati.



Il dato, reso noto dal GFK Institute, che mensilmente conduce l'inchiesta, ha rilevato che per il mese di agosto il clima di fiducia è sceso a 10,6 punti rispetto ai 10,7 punti di luglio ed a quanto prospettato dagli analisti.



L'ottimismo economico, che era in ribasso con piccole interruzioni dall'inizio del 2018, non ha continuato il suo declino. L'indicatore è salito notevolmente da 6,5 a 22,2 punti. Rispetto allo scorso anno, tuttavia la cifra attuale rappresenta un calo di ben otto punti.

