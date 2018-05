Germania, PIL cresce ancora ma sotto le attese

(Teleborsa) - L'economia della Germania continua a salire nel primo trimestre dell'anno risultando però inferiore alle attese di mercato.



Secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis), che ha diffuso la stima preliminare, il PIL tedesco nel 1° trimestre dovrebbe aver registrato una crescita dello 0,3% rispetto al +0,6% del trimestre precedente. Dato al di sotto delle stime di consensus che erano per una crescita dello 0,4%.



Su base annua si prevede una crescita dell'1,6% rispetto al +2,3% del mese precedente. Anche questo dato non centra le aspettative di mercato (+1,8%).



In ogni caso si tratta del quindicesimo trimestre consecutivo con segno più per il PIL tedesco, ovvero la fase di crescita più lunga dal 1991.

© RIPRODUZIONE RISERVATA