Germania, resta debole il commercio al dettaglio

(Teleborsa) - Segni contrastanti giungono dal commercio al dettaglio in Germania.



Nel mese di febbraio, le vendite sono calate dello 0,7% come a gennaio e rispetto ad un incremento dello 0,7% atteso dagli analisti.



Il dato è stato pubblicato dall'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), secondo cui la variazione annua è risultata pari a +1,3% in decelerazione rispetto al +2,3% di gennaio. Anche in questo caso il dato risulta al di sotto delle aspettative di consensus (+2,2%).

