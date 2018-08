Germania, segnali positivi dall'economia

(Teleborsa) - L'economia della Germania continua a salire nel secondo trimestre dell'anno.



Secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis), che ha diffuso la stima preliminare, il PIL tedesco nel 2┬░ trimestre ha registrato una crescita dello 0,5% rispetto al +0,4% del trimestre precedente. Dato al di sopra delle stime di consensus che erano per un +0,4%.



Su base annua si prevede un aumento del 2,3% rispetto all'1,4% del mese precedente. Le aspettative di mercato erano per un +2,5%.



Confermata in crescita l'inflazione in Germania del mese di luglio. I prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,3% su base mensile, come stimato dagli analisti, non confermando la lettura preliminare fornita lo scorso mese che era di un +0,1%.



Su base annua la crescita registra una salita del +2% dal +2,1% indicato nella prima lettura, mostrandosi in linea con le stime di consensus. Nel mese di giugno la variazione era stata del 2%.



Quanto all'inflazione armonizzata, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4% su mese, mentre su anno sono cresciuti del 2,1%.

