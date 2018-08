Germania, surplus record nel 1Â° semestre 2018

(Teleborsa) - Berlino archivia il primo semestre del 2018 con un surplus record. Stando ai dati pubblicati dall'Ufficio statistico federale Destatis, la Germania ha riportato un attivo di 48,1 miliardi di euro nel primo semestre, pari al 2,9% del PIL.



Il surplus di quest'anno, oltre a rappresentare un record per i conti pubblici tedeschi, si confronta con l'avanzo di 18,3 miliardi archiviato nel pari periodo del 2017.



I conti pubblici - che inglobano il bilancio governativo, l'amministrazione centrale e le amministrazioni locali - hanno continuato a beneficiare sia di uno sviluppo positivo dell'occupazione e dell'economia che di politiche di spesa moderate.



Il saldo è calcolato come differenza fra le entrate (761,8 miliardi di euro) e le spese (713,7 miliardi di euro) delle amministrazioni pubbliche. Nella prima metà del 2018, tutte le amministrazioni hanno contribuito al saldo di bilancio positivo. L'amministrazione centrale ha registrato il livello più elevato di surplus (19,5 miliardi di euro). Il governo ha realizzato un surplus di 13,1 miliardi di euro, i fondi per la sicurezza sociale di 9 miliardi di euro ed il governo locale di 6,6 miliardi di euro.











