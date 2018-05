Germania, torna a salire l'indice IFO

(Teleborsa) - Tornano a crescere moderatamente le condizioni economiche in Germania, segnalate dall'indice IFO di maggio, dopo una discesa di 5 mesi consecutivi.



Secondo i dati diffusi dall'IFO Institute, l'omonimo indicatore si è attestato a 102,2 punti dai 102,1 di aprile. Il dato è lievemente al di sopra delle attese degli analisti che avevano indicato 102 punti.



Migliora anche l'indice sulle condizioni attuali che si posiziona a 106 punti dai 105,8 punti (rivisti da 105,7) precedenti. Il consensus indicava un livello a 105,5 punti.



Il sottoindice relativo alle aspettative è invece sceso a 98,5 punti dai 98,7 segnati ad aprile. Centrate in pieno in questo caso le attese del mercato.

