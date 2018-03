Geron Corporation in gran forma dopo i conti

(Teleborsa) - Grande giornata per Geron , che sta mettendo a segno un rialzo del 22,85% sul listino del Nasdaq dopo aver diffuso i dati trimestrali venerdì scorso 16 marzo 2018. La società biotech, che oggi ha tenuto la conference call, ha archiviato il quarto trimestre del 2017 con una perdita di 5 cent ad azione e vendite pari a 191.000 dollari (5 cent e 94.000 dollari nel 4° trimestre 2016). Migliorato l'outlook.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Geron evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Geron rispetto all'indice.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Geron rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,473 dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,803. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,143.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

