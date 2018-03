Ghezzi e Mazzoncini: Bilancio 2017 Gruppo FS "straordinario"

(Teleborsa) - Risultato straordinario quello raggiunto dallecon il bilancio 2017 presentato a Roma nella storica sede di piazza della Croce Rossa, a due passi da Porta Pia, dal. Con la conferma di FS come primo gruppo industriale Italiano in quanto a investimenti e ricavi dai servizi di trasporto di 7,1 miliardi di euro con utile netto di 552 milioni di euro.Risultati in linea a 18 mesi dall'avvio del piano industriale 2017-2026, peraltro attentamente monitorato mese dopo mese dal Cda.Particolari parole di, quasi 75 mila persone nel frattempo divenute oltre 80 mila per l'integrazione con Anas,, che ha parlato anche della sostenibilità del Gruppo.Per il momento nessun dividendo. La questione dovrebbe essere affrontata il prossimo 17 aprile nell'assemblea di bilancio. Sempreché si sia insediato il nuovo Governo.