Giampero Massolo in pole position per nuovo Premier. Di Maio e Salvini domani da Mattarella

(Teleborsa) - Sempre di più in pole position Giampiero Massolo nella corsa a presiedere il futuro governo Lega-M5S. Accanto ai nomi di due accademici Andrea Roventini e Giuseppe Conte, ha preso decisamente forza quello appunto di Giampiero Massolo, Ambasciatore di alto profilo che ha percorso tutti i gradini della carriera diplomatica, attualmente Presidente di Fincantieri. Intanto, DI Maio e Salvini sono stati convocati al Quirinale per il pomeriggio di domani lunedì 21 maggio.



Molto prestigiosa e ricca di incarichi di alto livello la carriera di Giampiero Massolo. Consigliere diplomatico presso la presidenza del consiglio, direttore degli Affari politici del Ministero degli Esteri e Segretario generale della Farnesina. Ha anche ricoperto l'incarico di Direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS, Organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata per l'esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative di AISE e AISI) in sostituzione di Gianni De Gennaro quando divenne Presidente di Leonardo (ex Finmeccanica).



Proprio per la conoscenza dei dossier più delicati della nostra politica estera, Giampiero Massolo è molto accreditato e conosciuto nelle Cancellerie e nelle Istituzioni europee e internazionali, nonché nel mondo della Finanza. Per tutto questo, Giampiero Massolo è il nome giusto da presentare come capo del Governo alla presidenza della Repubblica.



