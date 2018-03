Giappone: a febbraio bilancia commerciale in attivo di 3,4 miliardi di yen

(Teleborsa) - Si riduce il surplus della bilancia commerciale del Giappone.



Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), nel mese di febbraio, la bilancia commerciale ha registrato un attivo di 3,405 miliardi di yen, in calo del 99,6% rispetto all'anno precedente quando i conti erano positivi per 804,526 miliardi di yen.



In termine di volumi, l'export è salito dell'1,8% a 6,46 miliardi di yen (6,34 miliardi a febbraio 2017) mentre le importazioni hanno registrato un balzo del 16,5% a 6,45 miliardi di yen (5,42 miliardi a gennaio 2017).

© RIPRODUZIONE RISERVATA