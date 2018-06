Giappone, cala il surplus delle partite correnti

(Teleborsa) - Scende il surplus delle partite correnti del Giappone.



Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), l'avanzo si è attestato a 1,845 miliardi di yen, in diminuzione rispetto ai 3,122 miliardi precedenti. Non rispettate le previsioni degli analisti che erano per una discesa fino a 2,097 miliardi.



Il dato rappresenta la stima preliminare per il mese di aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA