Giappone, confermata la contrazione del PIL

(Teleborsa) - Confermata una forte contrazione per l'economia giapponese nel primo trimestre del 2018.



Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) nei tre mesi ha subito una battuta d'arresto calando dello 0,6% a livello tendenziale, confermando la stima preliminare ma contro le attese che erano per un -0,4%.



Anche su base trimestrale il Prodotto Interno Lordo ha confermato la stima preliminare a -0,2%. Le stime di consensus erano per una diminuzione fino al -0,1%.

