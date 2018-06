Giappone, cresce lievemente l'inflazione a maggio

(Teleborsa) - Torna a salire l'inflazione in Giappone.



Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, nel mese di maggio, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione positiva dello 0,1% su base mensile come nel mese precedente, mentre su anno ha riportato una crescita dello 0,7% contro lo 0,6% di aprile.



Il dato core che esclude alimentari ed energia non fa segnare variazioni a livello congiunturale, mentre è salito dello 0,3% tendenziale come nel mese precedente. Il dato che esclude la sola componente alimentare non fa segnare variazioni su mese mentre cresce dello 0,7% su anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA