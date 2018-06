Giappone, forte crescita per gli ordini di macchinari

(Teleborsa) - Il settore industriale del Giappone torna in forte crescita, in particolare per gli ordini di macchinari, nel mese di aprile dopo il passo indietro di marzo.



Il totale degli ordinativi al settore privato ha registrato un incremento del 15,1% dopo il -18,8% di marzo. L'indicatore è stato pubblicato dall'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).



Il dato core, al netto delle componenti volatili, cresce del 10,1% dopo il -3,9% del mese precedente.



Il dato complessivo, che include anche gli ordini governativi (+6,2%) ed esteri (+10%) registra una crescita del 12,6% dopo il -7,9% precedente.

