Giappone, frena la spesa delle famiglie

(Teleborsa) - Diminuiscono le spese delle famiglie giapponesi così come quelle delle famiglie degli operai.



A maggio, le spese delle famiglie sono diminuite del 3,1% in termini nominali e del 3,9% in termini reali, attestandosi a 281.307 yen. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico nazionale del Giappone.



Nello stesso periodo i redditi delle famiglie operaie sono cresciuti dello 0,5% in termini nominali e calati dello 0,3% in termini reali, raggiungendo 439.089 yen. La spesa è invece scesa del 5,3% nominale e del 6,1% reale a 312.354 yen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA