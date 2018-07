Giappone, in miglioramento l'indice dell'attivitÃ  terziaria

(Teleborsa) - In miglioramento a giugno l'attività dei servizi in Giappone. L'indice dell'attività terziaria si è attestato infatti a 51,4 punti in aumento rispetto ai 51 di maggio.



Lo comunica il Ministero dell'economia e dell'industria aggiungendo che l'indicatore PMI Composite è salito a 52,1 punti, rispetto ai precedenti 51,7 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA