Giappone, l'economia accelera il passo nel 2Â° trimestre

(Teleborsa) - Sorprende positivamente l'economia giapponese nel 2° trimestre dell'anno, segnando una crescita più ampia del previsto.



Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo ha mostrato un incremento trimestrale dello 0,5%, dopo la contrazione dello 0,2% registrata nel trimestre precedente. Le attese degli analisti erano per un rialzo dello 0,3%.



Su anno il PIL è salito dell'1,9% dopo il -0,9% del trimestre precedente, mostrandosi sopra le stime degli analisti che erano per un +1,4%.



Diffusi anche i prezzi alla produzione in Giappone, che secondo la Bank of Japan sono cresciuti dello 0,5% nel mese di luglio rispetto al +0,2% di giugno. Su anno i prezzi di fabbrica hanno registrato un progresso del 3,1% dopo il +2,8% precedente.



I prezzi import hanno segnato un incremento dell'1% su base mensile con un +11,5% su base tendenziale.



I prezzi export sono saliti dello 0,5% dopo essere rimasti invariati nel mese precedente mentre su anno sono cresciuti del 2,8%.



Sul fronte dei servizi, peggiora il settore terziario giapponese a giugno. L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato una variazione negativa dello 0,5% su base mensile, mostrandosi peggiore del consensus (-0,2%), mentre su base annua si registra un incremento dello 0,7%.

