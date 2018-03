Giappone, leading indicator gennaio rivisto al rialzo

(Teleborsa) - Migliorano le condizioni economiche in Giappone, con il superindice che è stato rivisto leggermente al rialzo rispetto alla lettura preliminare.



Il leading indicator relativo al mese di gennaio si è attestato a 105,6 punti rispetto ai 104,8 punti della stima preliminare. Il dato mostra tuttavia un ribasso rispetto ai 106,8 punti di dicembre.



Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva secondo cui nello stesso periodo l'indice coincidente si è attestato a 114,9 punti, risultando in calo rispetto ai 119,7 punti precedenti, mentre l'indice differito (lagging index) si è portato a 119,4 punti in salita dai 118,9 di dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA