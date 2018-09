Giappone, PIL 2Â° trimestre rivisto al rialzo: +3%

(Teleborsa) - Confermata una forte ripresa per l'economia giapponese nel secondo trimestre del 2018.



Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) nei tre mesi ha registrato un aumento del 3% a livello tendenziale superando la stima preliminare che era per una crescita dell'1,9%. Le attese degli analisti erano per una espansione del 2,6%.



Anche su base trimestrale il Prodotto Interno Lordo ha superato la stima preliminare: il PIL è stato rivisto al +0,7% dal +0,5% della lettura precedente.



Ad incidere positivamente, tra le varie componenti, le spese in conto capitale, che sono balzate al valore più alto dal primo trimestre del 2015, al tasso del 3,1%.

