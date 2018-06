Giappone, produzione in calo meno delle attese

(Teleborsa) - Frena la produzione nelle fabbriche giapponesi, ma meno delle previsioni. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esser calato dello 0,2% nel mese di maggio dopo il +0,5% di aprile (stima preliminare +0,3%).



Il dato risulta però migliore delle attese degli analisti, che indicavano una contrazione più forte dell'1,1%, anche a causa del maltempo che ha scoraggiato la spesa dei consumatori.



Su base annua il dato non destazionalizzato della produzione è indicato, invece, in aumento del 4,2% contro il +2,6% precedente.



Le consegne a maggio sono in calo dell'1,6% rispetto al mese precedente, mentre le scorte sono indicate in crescita dello 0,6%. La ratio delle scorte è scesa a 0,2.

