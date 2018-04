Giappone, rivisto al rialzo il leading indicator di febbraio

(Teleborsa) - Migliorano le condizioni economiche in Giappone, con il superindice che è stato rivisto leggermente al rialzo rispetto alla lettura preliminare.



Il leading indicator relativo al mese di febbraio si è attestato a 106 punti rispetto ai 105,9 punti della stima preliminare (dato rivisto da 105,8). Il dato mostra un rialzo rispetto ai 105,9 punti di gennaio e si pone al di sopra delle attese che erano per 105,8.



Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva secondo cui nello stesso periodo l'indice coincidente si è attestato a 116,1 punti, risultando in aumento rispetto ai 114,8 punti precedenti, mentre l'indice differito (lagging index) si è portato a 118,6 punti in salita dai 118,2 di gennaio.





