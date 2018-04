Giappone, salgono i prezzi dei servizi

(Teleborsa) - In linea con le attese, a febbraio, i prezzi dei servizi in Giappone su anno.



Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica su base annuale un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Stessa variazione che aveva registrato a gennaio. Il dato è in linea con le stime di mercato.



La variazione su mese vede i prezzi salire dello 0,3%, con il dato del mese precedente che si era attestato al -0,6%.

