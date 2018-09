Giglio Group brinda in Borsa grazie al portale di Chiara Ferragni

(Teleborsa) - Giglio Group esulta a Piazza Affari, risultando sospesa per eccesso di ribasso con una variazione percentuale teorica del 17,99%.



La piattaforma di e-commerce 4.0 comunica che la propria controllata Ibox Digital, leader nello sviluppo di progetti digitali nel settore fashion, ha definito un accordo con "The Blond e Salad", piattaforma di lifestyle fondata da Chiara Ferragni nel 2009, ormai diventata vero e proprio punto di riferimento per il mondo del fashion.



Grazie a quest'accordo, Ibox Digital svilupperà e gestirà worldwide il portale e-commerce "The Blonde Salad", dalla strategia digitale fino alla delivery finale all'utente, mettendo a disposizione il proprio modello ultra evoluto di e-commerce strutturato che consente un'accelerazione delle vendite online.

