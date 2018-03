Giglio Group chiude l'esercizio con ricavi in forte crescita

(Teleborsa) - Giglio Group ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 78,8 milioni di euro, in crescita del 129% rispetto al 2016 mentre i ricavi pro forma - che tengono conto del consolidamento del Gruppo Evolve ora Ibox - sono pari a 98,3 milioni.



L'utile normalizzato degli oneri non ricorrenti, in gran parte ascrivibili al procedimento di quotazione al mercato MTA, è pari invece a 1,8 milioni di euro e si confronta con gli 1,9 milioni del 2016.

