GIMA TT, crescono i ricavi nel primo trimestre

(Teleborsa) - GIMA TT ha chiuso il primo trimestre del 2018 con ricavi pari a 41,3 milioni di euro, evidenziando una crescita del 14,4% rispetto a 36,1 milioni di euro al 31 marzo 2017.



In crescita anche il margine operativo lordo (EBITDA) salito a 14,1 milioni di euro (12,4 milioni di euro al 31 marzo 2017), l'utile operativo (EBIT) a 13,9 milioni di euro (12,3 milioni di euro al 31 marzo 2017) e l'utile prima delle imposte a 13,9 milioni di euro (12,3 milioni di euro al 31 marzo 2017).



Nei primi tre mesi del 2018 i nuovi ordini acquisiti ammontano a 43,3 milioni di euro, in aumento del 25,3% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.



La posizione finanziaria netta di GIMA TT al 31 marzo 2018 è positiva e pari a 25,3 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 32,8 milioni di euro al 31 marzo 2017, dopo aver distribuito, nel maggio 2017, dividendi per 27 milioni di euro.



Per l'esercizio 2018, se le condizioni attuali troveranno conferma nei prossimi mesi, GIMA TT stima ricavi superiori a 180 milioni di euro e un margine operativo lordo (EBITDA) intorno a 75 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA